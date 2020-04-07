У Збройних силах України зафіксована перша смерть від коронавірусу – померла співробітниця військової частини в Івано-Франківській області.

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Про це повідомляє у вівторок, 7 квітня, в Facebook командування Медичних сил ЗСУ.

Відзначається, що з 20 березня загибла перебувала на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. 27 березня стан погіршився, жінка була госпіталізована в ЦРЛ м. Надвірна, а 30 березня – переведена в реанімаційне відділення.

У ЗСУ зафіксована перша смерть від COVID-19 РБК-Україна

Померла пацієнтка 06 квітня о 06:00. Діагноз COVID-19 підтверджений ввечері того ж дня.

Уточнили також епідеміологічну обстановку в ЗСУ. Станом на 7 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 4 випадки COVID-19.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 87 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби – 18 осіб.

"Аналіз захворювань серед військових і цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється на епізодичних зустрічах із близькими людьми (друзями і рідними), які не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або живете разом. Не піддавайте себе і свою родину небезпеці зайвими контактами", – попередили в МС ЗСУ.

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що за добу 6-7 квітня в Україні від коронавірусу померли 7 осіб.

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