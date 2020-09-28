У жовтні в Україні буде бабине літо й заморозки, – народний синоптик

Початок жовтня в Україні буде теплим, але до кінця місяця істотно похолодає, і температура повітря знизиться до нуля.

Такий прогноз на наступний місяць зробив народний синоптик Леонід Горбань, передає "Сьогодні". Він зазначив, що жовтень почнеться "по-вересневому", з бабиного літа.

За його словами, 3-4 жовтня можливі невеликі дощі в окремих областях, насамперед на заході України. Але вже 4-го потеплішає до + 16-18 градусів вдень, що на 8-10 градусів вище, ніж в останні дні вересня, на півдні країни очікується температура до +20.

Народний синоптик спрогнозував, що тепло протримається до 10 жовтня, і на Покрову (14 жовтня) буде зовсім прохолодно, вдень буде нижче ніж 10 градусів тепла. На свято можливі сильні дощі, місцями до 7 мм опадів.

Він розповів, що дощі за 3-4 дні поступово послабшають, але й температура знизиться до середньодобової в межах 3-5 градусів тепла. Горбань зазначив, що вночі під час прояснень можливі навіть заморозки, насамперед у північних регіонах.

Кінець жовтня очікується майже зимовим: із 26-27 жовтня температура знизиться до нуля, дощі будуть посилюватися. 29-31 жовтня, за прогнозами народного синоптика, очікуються навіть нічні морози до -3-5 градусів. В окремих регіонах, насамперед на півночі і сході країни, можливі дощі зі снігом і невеликий мокрий сніг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку вересня народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що погода в Україні восени буде холодною й дощовою, в жовтні можливі перші морози і сніг.