У жовтні Україну чекають зливи і посуха: синоптик зробив прогноз на місяць

Погода в Україні в жовтні буде доволі теплою і дощовою.

Кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич написав у Facebook, що у жовтні температурний фон на більшій частині Європи і України буде вищим за норму (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

"Відхилення середньомісячної температури від кліматичних показників складе +2...+4 градуси. Тепліше за все буде у східних та південних областях України", – зазначив він.

Разом з цим очікується доволі активна циклонічна діяльність, за рахунок чого кількість опадів майже по всій території України буде вищою за норму на 50-100%, особливо у західних областях.

У південно-східній частині дощів буде мало, тому продовжиться екстремальна посуха, яка в данному регіоні триває вже з серпня.

В цілому, на Європейському континенті буде домінувати поле зниженого тиску з центром мінімального геопотенціалу над Британськими островами. Ймовірність арктичних, або ультраполярних вторгнень мінімальна.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у жовтні в Україні буде справжня осіння погода з усіма своїми примхами. Українців чекають як теплі сонячні дні, так і похмурі – з дощами і холодними вітрами.