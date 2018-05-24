У Житомирі зворушливо зустріли захисників України: яскраві фото та відео

24 травня в центрі Житомира пройшли урочисті заходи з нагоди повернення військовослужбовців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади із зони проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Як передає Житомир.info, сотні жителів вийшли привітати півтори тисячі десантників, які в супроводі оркестру пройшли 5 кілометрів вулицями міста.

Ходу бійці присвятили побратимам, які загинули під час виконання бойового завдання на сході України. Попереду колони йшли військовослужбовці, які тримали в руках портрети загиблих.

Уздовж всього руху колони військових вітали городяни. Хтось приніс із собою квіти, хтось знімав фото та відео на згадку про зустріч захисників України. Продавщиці виходили з магазинів, люди привітно посміхалися, вигукували "Слава Україні" та "Слава героям".

Під час руху житомиряни підбігали до колони і вручали військовим букети квітів. Також привітати десантників вийшли вихованці дитячого садка: діти тримали в руках повітряні кульки, різнокольорові стрічки й жовто-блакитні прапорці.

Як повідомляв OBOZREVATEL , бійці ЗСУ закріпилися на нових рубежах на Донбасі.