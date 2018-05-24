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У Житомирі зворушливо зустріли захисників України: яскраві фото та відео

3.1тЧитати новину російською

24 травня в центрі Житомира пройшли урочисті заходи з нагоди повернення військовослужбовців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади із зони проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Як передає Житомир.info, сотні жителів вийшли привітати півтори тисячі десантників, які в супроводі оркестру пройшли 5 кілометрів вулицями міста.

Ходу бійці присвятили побратимам, які загинули під час виконання бойового завдання на сході України. Попереду колони йшли військовослужбовці, які тримали в руках портрети загиблих.

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Уздовж всього руху колони військових вітали городяни. Хтось приніс із собою квіти, хтось знімав фото та відео на згадку про зустріч захисників України. Продавщиці виходили з магазинів, люди привітно посміхалися, вигукували "Слава Україні" та "Слава героям".

Під час руху житомиряни підбігали до колони і вручали військовим букети квітів. Також привітати десантників вийшли вихованці дитячого садка: діти тримали в руках повітряні кульки, різнокольорові стрічки й жовто-блакитні прапорці.

Як повідомляв OBOZREVATEL , бійці ЗСУ закріпилися на нових рубежах на Донбасі.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
УкраїнаЖитомир
Об'єкт
Збройні сили України
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Шматко Лидия
Шматко Лидия
Украинцы любят и ценят своих героев,крепкого здоровья вам ребята.
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