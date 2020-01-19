Не встиг зайти в воду: в Житомирі трапилася трагедія на святкуванні Водохреща

У Житомирському гідропарку під час масових заходів із нагоди Водохреща в неділю, 19 січня, помер чоловік.

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Про це пише місцеве видання "Журнал Житомира". За словами очевидців трагедії, чоловік не купався, а помер через серцевий напад. Медики "швидко" не встигли надати першу допомогу.

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"Це трапилося приблизно о 12. Чоловік 50-60 років тільки почав роздягатися і впав від серцевого нападу. Швидкої допомоги на місці не було. Лікарів шукали серед оточуючих, але марно. За 20-30 хвилин проїхала "швидка допомога", але лікар вже нічим не зміг допомогти", – розповів свідок Олександр Гупол. У поліції підтвердили смерть чоловіка в гідропарку.

У Житомирі трапилася трагедія на святкуванні Водохреща Журнал Житомира

"Близько 11:30 надійшло повідомлення, що на території гідропарку стало недобре пенсіонеру. Помер чоловік 1949 року народження, житель Житомира", – розповіла прессекретарка головного управління Нацполіціі в Житомирського області Алла Ващенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві "швидка допомога" не змогла доїхати до дитини з опіками через автохама.

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