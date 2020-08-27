У Зеленського виправдалися через скандал із попурі на День Незалежності

В ОПУ заперечили порушення авторських прав у попурі до Дня Незалежності.

Офіс президента України оприлюднив виправдання з приводу скандалу із використанням пісень без згоди авторів у святковому попурі до Дня Незалежності.

На офіційній сторінці ОПУ у Facebook розмістили повну версію номера й наголосили, що він був створений нібито без жодних порушень (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"З метою дотримання вимог українського законодавства під час створення музичного номера до Дня Незалежності України на Софійській площі у Києві Офіс президента публікує повний перелік використаних фрагментів музичних творів із зазначенням їхніх авторів", – йдеться в повідомленні.

В ОПУ також зазначили, що законом дозволяється таке використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора. На підтвердження цього пресслужба глави держави процитувала пункт 9-1 статті 21 Закону України "Про авторське право і суміжні права", який дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів у декількох форматах, зокрема у форматі попурі, за умови, якщо зазначено ім’я автора та джерело запозичення.

"Розміщуємо повний відеоролик музичного попурі, в якому виконані вимоги пункту 9-1 статті 21 Закону "Про авторське право і суміжні права" та під кожним фрагментом запозиченої композиції вказане посилання на автора музичного твору", – вкотре підкреслили в ОПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у День Незалежності, 24 серпня, на Софійській площі в Києві топові українські зірки виконали попурі з найпопулярніших хітів незалежної України.

Однак гурти "Бумбокс" і "Океан Ельзи" заявили, що не давали дозволу на використання їхніх пісень.

Крім того, багатьом українцям не сподобалося, як виглядали артисти й те, що серед уривків 42 пісень вони виконали і російськомовні.

Також люди висловили думку, що концерт був позбавлений смаку і що в країні, яка зараз захищає свою незалежність на сході, взагалі не час для таких урочистостей.

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