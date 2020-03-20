Заради індексації пенсій у 2020 році Україна буде збільшувати зовнішній борг і дефіцит бюджету. Піти на такі заходи доведеться через спалах коронавірусу.

Про це в ефірі " Свободи слова з Савіком Шустером " заявила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів. За її словами, є кілька джерел, завдяки яким вдасться провести індексацію - перерозподіл бюджету і збільшення його дефіциту.

Ми будемо скорочувати частину неефективних витрат бюджету і перерозподіляти його там, де можна буде. Це і держкомпанії, держбанки, скорочення великих зарплат і так далі. А друге, давайте будемо чесними: ми будемо збільшувати дефіцит бюджету. Ми собі можемо це дозволити. Сьогодні у нас бюджет запланований з дефіцитом 2%, але він будувався на прогнозі зростання в 3,5%.

Ковалів розповіла, що Україна буде позичати гроші у МВФ, Світового банку або Єврокомісії - відсоток складе 0,5-2%.

Юлія Ковалів Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні скасували осучаснення пенсій в березні, яке повинно було привести до зростання виплат на 8-12%. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в законі не прописані чіткі терміни, тому рішення по пенсіях буде прийнято "протягом року".

Кабінет міністрів України скасував осучаснення пенсій з 1 березня з порушенням закону і може отримати безліч судових позовів від простих українців.

В Україні індексацію пенсій проведуть не в березні, як це було в минулому році, а тільки у вересні 2020 го. В середньому для пенсіонерів старше 80 років надбавка складе 700 грн з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!