У Зеленського назвали можливу дату закінчення карантину в Україні

При дотриманні карантину в Україні епідемію коронавірусу COVID-19 можна буде подолати вже до травня.

Про це в ефірі "Свобода слова" повідомила заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів. На її думку, при дотриманні карантинних заходів, українці зможуть повноцінно повернутися на роботу.

Вона зазначила, що чим менше людей захворіє, тим швидше економіка повернеться до нормального життя.

Карантин в Україні

"Перший і найголовніший рецепт виходу з кризи – це максимальне дотримання карантину. Чим менше людей захворіє, тим швидше економіка повернеться до нормального життя. Ми бачимо, що економіка Китаю швидко почала відновлюватися. Те ж саме ми повинні пережити у себе. Ми повинні максимально залишатися вдома і дотримуватися тих правил, які встановлені щодо обмеження для того, щоб уже в травні всім нормально вийти з цієї ситуації і знову ж повернутися на роботу", – пояснила Ковалів.

Також заступник голови ОПУ повідомила, що для підтримки медицини в Україні знадобиться близько 100 млрд гривень, які підуть на зарплати медикам і на закупівлю обладнання.

"Ми говоримо сьогодні про необхідність в понад 100 мільярдів гривень додаткових, які нам, якщо у нас буде пік коронавірусу потрібно буде підтримати зарплатами і лікарів, і закупівлею додаткового обладнання", – додала Ковалів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 березня в Україні карантин через коронавируса ввели в усіх регіонах. Попередня дата його закінчення – 3 квітня.

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