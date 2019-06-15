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"У загін загнали": у мережі з'явилися похмурі фото з Криму

10.8тЧитати матеріал російською

В анексованому Севастополі окупанти влаштували святкування Дня міста, проте колишнього ажіотажу і веселощів ці заходи не спричинили.

Про сумні настрої на півострові розповів блогер "RoksolanaToday & Крим" в своєму Twitter. "Не задоволені, концерт ф*говий, у загін загнали, як прийнято в РФ", – цитуються слова місцевих жителів.

При цьому, як розповіли учасники заходу, група "Руки Вверх", яка приїхала давати концерт, нібито збирала з людей гроші в коробки.

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"У загін загнали": у мережі з'явилися похмурі фото з Криму

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

"У загін загнали": у мережі з'явилися похмурі фото з Криму

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото зі святкування "Дня Росії" на окупованому Москвою українському півострові Крим. Цього року ці заходи були досить непопулярні серед місцевих жителів.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Очередные радостные новости для кастрюль
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Симонов Леонид
Симонов Леонид
Скоро по красавцу мосту побегут поезда. Слава строителям, давшим крымчанам такой подарок. Осталось РЕШИТЬ проблему воды. Лучше всего - поставить десяток вымораживающих опреснителей морской воды. И будет получена чистая талая облегченная питьевая вода высокого качества. Она намного будет лучше воды днепровской, например, в Херсоне, которая пока добежала до Херсона 2-3 раза прошла через желудки миллионов людей и сельхозживотных на фермах, живущих выше по течению. Опреснение в Крыму - верное и разумное решение. И Крым не будет зависеть от свидомых патриотов-идиотов, доведших Украину за 28 лет до цугундера!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Мутные невнятные фотографии, но х*хлам и д*билам с Обоза сойдёт.
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