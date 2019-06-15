"У загін загнали": у мережі з'явилися похмурі фото з Криму

В анексованому Севастополі окупанти влаштували святкування Дня міста, проте колишнього ажіотажу і веселощів ці заходи не спричинили.

Про сумні настрої на півострові розповів блогер "RoksolanaToday & Крим" в своєму Twitter. "Не задоволені, концерт ф*говий, у загін загнали, як прийнято в РФ", – цитуються слова місцевих жителів.

При цьому, як розповіли учасники заходу, група "Руки Вверх", яка приїхала давати концерт, нібито збирала з людей гроші в коробки.

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

Севастополь вчора день міста святкував

Чи не задоволені

концерт фіговий., в загін загнали, як прийнято в РФ

Руки Вверх за концерт гроші в коробку собіралі😃

Салют затримався і був ніякий

грошей немає Гардемарини на понти ... pic.twitter.com/lSjJljLTe8 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 15 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото зі святкування "Дня Росії" на окупованому Москвою українському півострові Крим. Цього року ці заходи були досить непопулярні серед місцевих жителів.

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