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27 лютого • оновлено в 08:03
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/ Суспільство

У Ющенка зі скандалом відібрали докторський ступінь

13.2т
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У нардепа Верховної Ради України трьох скликань, брата третього глави держави Віктора Ющенка Петра відібрали ступінь доктора наук.

Причиною стала наявність плагіату в дисертації. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки

Рішення про присудження Петру Ющенко докторської за фахом "Історія України" скасувала атестаційна колегія МОН.

"Дисертації Петра Ющенка на тему "Києворуська спадщина в історичній пам'яті українського суспільства (XII - початок XXI ст.)" не відповідає вимогам, що пред'являються до дисертацій, не містить авторських наукових положень і науково обґрунтованого результату в області історичної науки, що вирішує важливу наукову або науково-прикладну проблему, містить текстові запозичення і некоректні посилання", – йдеться в заяві.

Петр Ющенко

Петр Ющенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в справі про отруєння Ющенка розкрилися нові факти, з'явилися докази.

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Автор
Анатолій Запорожський
Особа
Віктор Ющенко
Місце
Україна
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Ющенко падлюка и сврлота конечно ,он создал в Украине олигархов
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
долго ржал.плагиат,блин,у каждого первого нашего "ученого" есть.всех гнать в шею пр.дурков.особенно интересно что будет с профессором яныком ))
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
На черзі професор з ростова. Поспішайте!
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