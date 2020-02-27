У Ющенка зі скандалом відібрали докторський ступінь

У нардепа Верховної Ради України трьох скликань, брата третього глави держави Віктора Ющенка Петра відібрали ступінь доктора наук.

Причиною стала наявність плагіату в дисертації. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки

Рішення про присудження Петру Ющенко докторської за фахом "Історія України" скасувала атестаційна колегія МОН.

"Дисертації Петра Ющенка на тему "Києворуська спадщина в історичній пам'яті українського суспільства (XII - початок XXI ст.)" не відповідає вимогам, що пред'являються до дисертацій, не містить авторських наукових положень і науково обґрунтованого результату в області історичної науки, що вирішує важливу наукову або науково-прикладну проблему, містить текстові запозичення і некоректні посилання", – йдеться в заяві.

Петр Ющенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в справі про отруєння Ющенка розкрилися нові факти, з'явилися докази.

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