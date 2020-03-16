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16 березня • оновлено в 10:21
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/ Суспільство

У ВООЗ попередили про зростання смертності від коронавірусу в Європі

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У багатьох країнах Європи епідемія коронавірусу перебуває лише на початковій стадії, тому, смертність найближчим часом, ймовірно, буде тільки зростати.

Таке припущення висловив у коментарі РИА Новости офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тарік Язаревіч.

"Спалах в Італії розвивалася довше, ніж в інших країнах Європи, і тому більше пацієнтів або будуть виписані, або помруть. В інших європейських країнах, які перебувають на більш ранньому етапі епідемії, смертність цілком може початися найближчими днями і тижнями", – сказав він.

У ВООЗ попередили про ріст смертності від коронавірусу

У ВООЗ попередили про ріст смертності від коронавірусу

pnp.ru

За словами Язаревіча, експерти ВООЗ поки що не можуть передбачити, коли в Італії настане пік поширення захворювання, проте багато з тих, хто помер, заразилися ще 2-3 тижні тому.

"Різке зростання з трьох до сотень випадків за кілька днів обмежило можливості Італії відстежувати контакти і ізолювати їх. Великою проблемою стало те, що у ряду випадків на півночі Італії не було чіткої епідеміологічного зв'язку. Ті, хто померли від COVID-19, були інфіковані в середньому 2-3 тижні тому", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали вулиці країн Європи, які спорожніли через карантинні заходи в зв'язку зі спалахом китайського коронавірусу.

За добу 15-16 березня від COVID-19 в Італії померли ще 368 осіб – це рекордна кількість за час епідемії.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Пипец подкрался незаметно.
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