У ВООЗ озвучили нові вимоги до саморобних масок

Маски, незалежно від того, саморобні вони чи фабричні, можуть стримати поширення коронавірусу. Однак вони будуть ефективними лише в тому разі, якщо складаються з трьох шарів тканини.

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Про це йдеться в оновлених рекомендаціях щодо носіння масок, оприлюднених на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я. Експерти пояснили, що внутрішній шар має функцію поглинання, середній – фільтра, а зовнішній повинен бути зроблений з неабсорбувального матеріалу (наприклад, поліестеру).

Така комбінація, за словами технічної керівниці ВООЗ із COVID-19, епідеміологині Марії Д. Ван Керхе, дасть змогу створити своєрідний механічний бар'єр для коронавірусу.

Маска "Місто+"

Зі свого боку генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус акцентував увагу на тому, що тканинні маски слід правильно чистити та носити. Адже, часто поправляючи їх брудними руками, люди наражаються на ризик зараження.

Що стосується медпрацівників, то у ВООЗ закликали їх носити засоби індивідуального захисту навіть у тому разі, якщо вони не працюють безпосередньо з інфікованими COVID-19.

Говорячи про громадський транспорт та інші місця, де люди змушені перебувати на максимально близькій відстані одне від одного, у ВООЗ зазначили, що уряди різних країн повинні спонукати громадян до носіння масок. Особливо це важливо для осіб, старших за 60 років і які мають хронічні захворювання.

Підсумовуючи, у ВООЗ підкреслили, що тільки носіння масок не зможе зупинити пандемію та не повинне створювати у людей хибне відчуття безпеки.

"Маски корисні тільки як частина комплексного підходу в боротьбі з COVID-19", – нагадав Тедрос Аданом Гебреєсус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, віцепрезидент Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній вважає, що поки пандемія коронавірусу не буде подолана повністю, людству постійно доведеться носити захисні маски.

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