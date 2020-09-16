У Вінниці знайшли футболку з портретом Путіна в секонд-хенді. Фото

У місті Вінниці в одному із магазинів секонд-хенд продавали футболку з портретом президента країни-агресора Росії Володимира Путіна.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook українська волонтерка Наталія Юсупова, зазначивши, що обурливий товар помітили воїни ЗСУ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Місто Вінниця, в магазині секонд-хенд продаються футболки з портретом Путіна і надписом: "Нас не догонят". Сьомий рік війни, тисячі вбитих та поранених, що ж ви, покидьки, витворяєте! Ще й україномовне місто! Та наші воїни догнали, і нема там більш портрета кривавого окупанта. Вас доженуть усіх, це питання часу", – написала волонтерка.

Тим часом користувач Роман Костишин оприлюднив відео, на якому видно, як патріоти розірвали одяг із Путіним на шматки та викинули у смітник. Автор ролика зазначив, що адміністрація магазину пішла назустріч та віддала футболку сама для утилізації.

У коментарях під дописом українці висловили своє обурення тим, що в Україні на сьомому році війни продаються сувеніри із призвідником військового конфлікту на сході та окупації Криму.

"Диявол діє всередині країни! Перевіряють реакцію та пильність населення", "Я з Вінниччини, і мені соромно за це! Вибачте нам, любі Воїни", "Покидьки і зрадники, на жаль, таких ще багато. Як могли таке дозволити власники магазину? Йде війна сьомий рік", "Сором... Те, що таке продається, – великий сором", "Очманіли вкрай", "Ось так і живемо, на кожному кроці проросійські падлюки", – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у червні в одному із супермаркетів мережі "Сільпо" в Києві (поблизу станції метро "Політехнічний інститут) помітили жінку, одягнену у футболку, на якій був зображений Путін.

А в Миколаєві в одному з магазинів продавали футболку з символікою країни-агресора Росії. На ній зображений герб РФ – двоголовий орел і напис "Вічно вірний".

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