У ванній і навіть уві сні: з'ясувалося, як вас може вбити смартфон на зарядці

Смартфон, який перебуває на зарядці, здатний вбити людину уві сні, якщо вона лежить поруч, з ним також смертельно небезпечно приймати ванну.

Найбільша небезпека для життя йде не від електромагнітного випромінювання, як думає більшість людей, а від електричного струму. З цим пов'язані і два останніх смертельні випадки в світі, коли люди гинули під час користування телефоном, що перебували на зарядці.

Нагадаємо, що в місті Чонбурі в Таїланді 25-річний геймер Састре Мо-ін загинув уві сні, тримаючи смартфон біля себе. За словами правоохоронців, його вдарило струмом. А мешканка міста Кірово-Чепецьк Кіровської області (Росія) загинула, взявши з собою мобільний телефон у ванну. Вона поставила його на зарядку, але впустила воду. Її вбило ударом струму.

Смерть від телефону Daily Mail

Сучасні зарядні пристрої спроектовані за схемою імпульсного перетворювача напруги. Якщо старі зарядки стабільно видавали потрібну кількість вольт (1, 3, 5), то зараз все діє інакше: всередині зарядного пристрою знаходяться силові елементи, що працюють під напругою іноді вище 220 вольт.

В цьому плані небезпечними також є неякісні "зарядки", смертельно небезпечним може бути ще вибух акумулятора, а також розмови по телефону під час грози у відкритому просторі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 28 вересня в Алма-Атинській області Казахстану померла 14-річна дівчинка після того, як залишила смартфон заряджатися біля ліжка.

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