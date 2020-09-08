У Туреччині під час відпочинку від коронавірусу помер українець. Фото

У Туреччині від коронавірусу помер турист з України.

У Туреччині від коронавируса раптово помер житель Закарпаття, який відправився туди відпочивати разом зі своєю сім'єю.

Про його смерть на своїй сторінці у Facebook повідомила дружина Вікторія Лях (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"У мене зараз не вистачає слів, щоб щось написати, ти був частиною нашого серця і душі, ти був замком з його високими стінами, нашим спокоєм, нашою радістю, ти, милий, для нас був цілим всесвітом! Ні, ти не помер, ти будеш жити вічно в наших серцях і думках", – написала вона.

Подруга сім'ї Ірина Гуцол уточнила, що причиною смерті є коронавірус.

У Туреччині під час відпочинку помер українець. Facebook Вікторії Лях

"У моєї подруги Вікторії Лях помер чоловік від коронавірусу в Туреччині. Ця страшна пандемія косить і забирає кращих з кращих", – написала вона у Facebook.

Жінка додала, що Вікторія разом з дочкою перебувають в Туреччині біля чоловіка, якого повинні транспортувати в Україну.

Гуцол додала, що у чоловіка була оформлена страховка на випадок захворювання на коронавірус, яка покрила лікування.

Вона пояснила, що помер українець наступного дня після того, як закінчилася її дія, і тепер компанія відмовляється покривати вартість репатріації.

Facebook Вікторії Лях.

Facebook Ірини Гуцол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку вересня влада Туреччини заявила про другий пік пандемії коронавірусу.

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