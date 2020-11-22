У ЦВК нагадали правила голосування на виборах під час карантину

У Центральній виборчій комісії закликали українців дотримуватися карантинних обмежень та протиепідеміологічних заходів під час голосування у другому турі виборів мерів 22 листопада.

На Facebook-сторінці ЦВК нагадали, що на виборчу дільницю необхідно взяти з собою захисну маску та ручку, а також дотримуватися дистанції. Крім того, там зазначили, що для осіб, які мають ознаки респіраторного захворювання, передбачені окремі кабінки.

"Правила безпеки – незмінні: маска + особиста ручка, дистанція, окрема кабінка для голосування, якщо маєте ознаки захворювання. Легкого вибору і безпечного голосування!", – сказано у повідомленні.

Також у ЦВК наголосили, що карантин "вихідного дня" не впливає на повторне голосування, оскільки "люди не обмежені в реалізації свого конституційного права".

У комісії також нагадали основні правила безпеки, яких мають дотримуватися на виборчих дільницях:

при вході на дільницю вимірюватимуть температуру,

розмітка для дотримання дистанції

дезінфікуючі засоби для рук

окремі кабінки голосування для людей, що мають ознаки захворювання.

Нагадаємо, другий тур виборів міських голів 22 листопада відбудеться в 11 містах України: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов'янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород, Черкаси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня в Україні відбулися вибори мерів міст, голів селищних і сільських рад, а також депутатів до місцевих органів влади всіх рівнів.