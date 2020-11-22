У ЦВК нагадали правила голосування на виборах під час карантину

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Суспільство
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Карантин вихідного дня і вибори в Україні

У Центральній виборчій комісії закликали українців дотримуватися карантинних обмежень та протиепідеміологічних заходів під час голосування у другому турі виборів мерів 22 листопада.

На Facebook-сторінці ЦВК нагадали, що на виборчу дільницю необхідно взяти з собою захисну маску та ручку, а також дотримуватися дистанції. Крім того, там зазначили, що для осіб, які мають ознаки респіраторного захворювання, передбачені окремі кабінки.

"Правила безпеки – незмінні: маска + особиста ручка, дистанція, окрема кабінка для голосування, якщо маєте ознаки захворювання. Легкого вибору і безпечного голосування!", – сказано у повідомленні.

Також у ЦВК наголосили, що карантин "вихідного дня" не впливає на повторне голосування, оскільки "люди не обмежені в реалізації свого конституційного права".

У комісії також нагадали основні правила безпеки, яких мають дотримуватися на виборчих дільницях:

  • при вході на дільницю вимірюватимуть температуру,

  • розмітка для дотримання дистанції

  • дезінфікуючі засоби для рук

  • окремі кабінки голосування для людей, що мають ознаки захворювання.

Нагадаємо, другий тур виборів міських голів 22 листопада відбудеться в 11 містах України: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов'янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород, Черкаси.

Другий тур виборів мерів
У ЦВК нагадали правила голосування на виборах під час карантину

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня в Україні відбулися вибори мерів міст, голів селищних і сільських рад, а також депутатів до місцевих органів влади всіх рівнів.

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