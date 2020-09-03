У Тернополі затримали на хабарі начальника оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби в області Олега Дурняка.

Як повідомили у пресцентрі Служби безпеки України, посадовець спільно з підлеглим керівником відділу вимагали $37 тисяч (1 млн грн0 у місцевого бізнесмена. За цю суму зловмисники обіцяли комерсанту перекваліфікувати на більш м’яку статтю кримінального провадження у справі про нібито несплату податків.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії та вирішується питання про повідомлення затриманим правоохоронцям про підозру.

Посадовець ДФС погорів на хабарі у мільйон гривень Фото: ssu.gov.ua

У разі доведення вини, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Йому загрожує до 12 років в'язниці Фото: ssu.gov.ua

Олега Дурняка затримали у Тернополі Фото: ssu.gov.ua

Він вимагав хабар у місцевого бізнесмена Фото: ssu.gov.ua

Радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол уточнив, що посадовця затримали на вулиці Купчинського.

"Скільком підприємцям цей непотріб за час своєї ганебної служби,не давав можливість працювати, розвиватися...це тільки воно знає. Але скільки б вірьовці не витись – кінець наступить. Ось так ганебно будуть закінчувати свою "службу" подібні падлюки", – написав він.

Олег Дурняк Фото: Михайло Апостол / Facebook

У Тернополі на мільйонному хабарі погорів посадовець ДФС. Фото Фото: ssu.gov.ua

У Тернополі на мільйонному хабарі погорів посадовець ДФС. Фото Михайло Апостол / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишнього керівника компанії, засновником якої є НАК "Нафтогаз", запідозрили в розкраданні 1,7 мільйона гривень.

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