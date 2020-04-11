У священика з Почаївської лаври виявили коронавірус: ексклюзивні подробиці

У священнослужителя Тернопільської єпархії УПЦ МП, настоятеля храму у с.Великий Кунинець Збаразького району, отця Олександра Марцинюка, який "підпрацьовує" у Почаївській Успенській лаврі, виявили коронавірус COVID-19.

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Про це повідомило проінформоване джерело OBOZREVATEL. У лаврі священик "підпрацьовує" у іконно-книжковій лавці, а ще екскурсоводом та хористом.

Також станом на 11 квітня Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України перевіряє наявність COVID-19 ще в одного із насельників Почаївської лаври.

У священика з Почаївської лаври виявили коронавірус. Ілюстрація

Для того або вжити невідкладні заходи із недопущення поширення коронавірусу, за рішенням голови Кременецької РДА, найближчим часом проведуть термінове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при РДА. Планується обговорення питаннь щодо посилення карантину на території обителі і м.Почаїв та додаткової перевірки її священослужителів на наявність COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні у чотирьох громадян Молдови, які в складі групи їздили в Почаївський монастир в Україні (Тернопільська область), виявили коронавірус.

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