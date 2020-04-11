Головна Новини
11 квітня • оновлено в 17:58
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У священика з Почаївської лаври виявили коронавірус: ексклюзивні подробиці

Читати матеріал російською

У священнослужителя Тернопільської єпархії УПЦ МП, настоятеля храму у с.Великий Кунинець Збаразького району, отця Олександра Марцинюка, який "підпрацьовує" у Почаївській Успенській лаврі, виявили коронавірус COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомило проінформоване джерело OBOZREVATEL. У лаврі священик "підпрацьовує" у іконно-книжковій лавці, а ще екскурсоводом та хористом.

Також станом на 11 квітня Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України перевіряє наявність COVID-19 ще в одного із насельників Почаївської лаври.

У священика з Почаївської лаври виявили коронавірус. Ілюстрація

У священика з Почаївської лаври виявили коронавірус. Ілюстрація

Для того або вжити невідкладні заходи із недопущення поширення коронавірусу, за рішенням голови Кременецької РДА, найближчим часом проведуть термінове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при РДА. Планується обговорення питаннь щодо посилення карантину на території обителі і м.Почаїв та додаткової перевірки її священослужителів на наявність COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні у чотирьох громадян Молдови, які в складі групи їздили в Почаївський монастир в Україні (Тернопільська область), виявили коронавірус.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Тернопіль
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
8
Смішно
6
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Никонов Сергей
Никонов Сергей
Бог есть. И наконец-то он с нами.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2511.

    Вилікувалися: 79. Померли: 73.

  • У світі захворіли 1,7 мільйона осіб, загинули – понад 103 тисячі

  • В Ізраїлі заявили про створення вакцини від COVID-19. Буде готова через 90 днів

  • У людей, що перехворіли на коронавірус без симптомів, виявлено патологію

  • Як коронавірус передається в супермаркеті: наочне відео

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги