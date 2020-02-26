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26 лютого • оновлено в 12:17
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У світі почалася справжня істерія через коронавірус: показові фото і відео

1.7т
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У світі почалася справжня істерія через нового смертельного коронавируса COVID-19, який вбиває все більше людей і захоплює нові країни.

Про це свідчать відео і фото, які публікують з усіх куточків світу в мережі. Так в Ірані, де від коронавируса загинули вже 18 осіб, люди перестали вітатися при зустрічі за руки. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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Боячись заразитися, вони доторкаються ногами замість рукостискання. У китайському місті Наньнін масово дезінфікують єдині проїзні квитки для метро. Всього їх близько 1,3 мільйона.

У світі почалася справжня істерія через коронавірус

У світі почалася справжня істерія через коронавірус

Chinanews

У світі почалася справжня істерія через коронавірус

У світі почалася справжня істерія через коронавірус

Chinanews

У світі почалася справжня істерія через коронавірус

У світі почалася справжня істерія через коронавірус

Chinanews

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї за добу підтвердили 406 нових випадків зараження коронавірусів COVID-19. При цьому 52 людини померли через викликаний їм захворювання.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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