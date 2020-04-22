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22 квітня • оновлено в 22:16
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У Сумах відмовилися приймати пацієнта з температурою: жінка померла

2.4т
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У Сумах померла жінка, яку з температурою відмовилися приймати в декількох лікарнях.

Бригада швидкої допомоги возила її по декількох медустановах, повідомляється на сторінці поліції Сумської області в Facebook.

У Сумах відмовилися приймати пацієнта з температурою: жінка померла

Зазначається, що 79-річну жінку доставили в приймальне відділення Сумської обласної клінічної лікарні 20 квітня.

"Незважаючи на всі спроби бригади медиків "швидкої" надати допомогу хворій, її стан не покращився, а спроби передати немічну жінку на лікування в кілька лікарняних закладів обласного центру виявилися безуспішними – людину з високою температурою медичні установи приймати не хотіли", – відзначили в поліції.

Жінку взяли в приймальному відділенні обласної лікарні тільки після того, як фельдшер "швидкої" зателефонувала в поліцію.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) КК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківській області лікарі, злякавшись коронавірусу, тікали від українця, який повернувся з Великої Британії.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна Суми
Тег
Національна поліція України
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Трушковский Юрий
Трушковский Юрий
Вот оно настоящее лицо украинских врачей. Героями их может считать только д-еб
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Коржункова Татьяна
Коржункова Татьяна
Глaвный иммунoлог стрaны объ¤снил кaк уcилить иммунитет зa мec¤ц, чтo бы нe забoлеть кopoнaвирусoм lifesaveua.ga
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Коржункова Татьяна, Наверняка в интернете купить чудо-препарат по безумной цене.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
тут в мирные времена без денежного сопровождения,по скорой ,каталка в коридоре и капельница с физраствором,была вершиной здравоохранения.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pegasman Partagas, Прежде чем поднимать вопрос о повышении зарплат медработникам надо сразу определиться как их заставить работать - без взяток они всеравно ничего делать не будут при любой зарплате
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