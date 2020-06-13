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13 червня • оновлено в 19:43
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У США відповіли, чи зможе армія РФ захопити Україну

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У США констатували, що у сучасної російської армії на сьогоднішній день немає можливості захопити Україну.

"Проектувати силу" за кордон своєї країни значно зменшилася в порівнянні з кінцем 1980-х. Про це повідомили в американського аналітичного центру RAND.

За даними аналітиків, в даний час так званий "Експедиційний" потенціал російської армії становить всього 30% від потенціалу, який був у СРСР, а потенціал Сухопутних військ – і зовсім 20%.

fakty.ua

fakty.ua

У США відповіли, чи зможе армія РФ захопити Україну

Так, кількість літаків російської транспортної військової авіації скоротилося в п'ять разів – з 500 до 100 одиниць, кількість десантних кораблів – з 80 до 20, а кількість танків, які вони можуть транспортувати – з 603 до 203.

Проте недооцінювати небезпеку не можна – аналітики вказують на високий мобільний потенціал саме Південного і Західного військових округів РФ, в "зоні відповідальності" яких знаходиться Україна. Крім того, Росія продовжує активно розвивати свою військову інфраструктуру саме на кордоні з Україною – якщо на початку лютого 2014 року там перебувало 75-80 батальйонів, то тепер там на постійній основі дислокуються 20-та і 8-ма загальновійськові армії. Однак, маючи можливість виставити до 215 батальйонних тактичних груп, РФ ніколи не зможе направити їх всіх проти України через неможливість захистити інші стратегічні напрямки.

І навіть якщо вдасться перекинути в Україну угруповання чисельністю 130-150 тисяч бійців, їх може вистачити тільки для нанесення значного рівня збитку регулярним сполученням і підрозділам ЗСУ, але мова про "ефективну" окупацію навіть Лівобережної України йти не може. Такої кількості військової сили вистачить хіба що для контролю над містом-мільйонником на кшталт Харкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше В Харкові зловили агента армії Росії. Також було оприлюднено фото шпигуна.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
США
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