У США передбачили неефективність вакцини від COVID-19: статистика на 9 серпня. Постійно оновлюється

Станом на 9 серпня коронавірус у світі вразив уже 19,8 млн осіб, понад 729 тисяч хворих стали його жертвами, а 12,7 млн одужали. В Україні хворобою заразилися 80 949 осіб, померли в період пандемії – 1 897, побороли хворобу – 43 972.

Тим часом головний епідеміолог США Ентоні Фаучі заявив, що шанси вчених створити високоефективну вакцину, яка б забезпечувала захист від коронавірусу на 98%, невеликі.

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Ситуація з коронавірусом у світі Worldometers

Країни-антилідерки за рівнем захворюваності на коронавірус Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Країнами-антилідерками за рівнем поширення COVID-19 залишаються США (5,1 млн), Бразилія (понад 3 млн) та Індія (2,1 млн).

За минулу добу, 8 серпня, у світі було виявлено 262,5 тис. нових випадків зараження і більше 5,6 тис. смертей.

Український імунолог Олег Назар заявив, що колективний імунітет від коронавірусу у людства сформується через 3-5 років, а не за рік-півтора, як повідомлялося раніше.

Епідеміологічна картина в Україні РНБО

Статистика COVID-19 в Україні РНБО

Головне за 9 серпня:

08:51 – За даними Університету Хопкінса, станом на ранок 9 серпня у світі від COVID-19 померли 725 914 осіб, заразилися 19 571 989. Список країн з найгіршою статистикою виглядає так:

США – 162 422/4 997 705;

Бразилія – 100 477/3 012 412;

Мексика – 52 006/475 902;

Британія – 46 651/311 461;

Індія – 42 518/2 088 611;

Італія – 35 203/250 103;

Франція – 30 327/235 208;

Іспанія – 28 503/314 362;

Перу – 20 649/463 875;

Іран – 18 264/324 692;

Росія – 14 827/880 563.

08:39 – На великотоннажному балкері PATRA, що здійснює плавання під прапором Греції і пришвартований нині в торговому порту Південний (під Одесою), у половини членів екіпажу виявили коронавірус.

01:41 – На найпопулярнішому курорті Єгипту – Шарм-еш-Шейху – ввели нові правила для відпочивальників у зв'язку з карантином.

00:30 – Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає критику карантину з боку представників місцевої влади "політичною".

00:21 – У Бразилії коронавірусом заразилися вже понад 3 млн осіб. З них понад 2 млн пацієнтів одужали і більше 45 тис. померли.

00:05 – У більшості областей України лікарні першої хвилі здатні впоратися зі зростанням кількості хворих на коронавірус, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "Радіо Свобода". Він уточнив, що найбільша завантаженість лікарень становить понад 60% в Закарпатській області, а під час піку цей показник досягав більше 70%.