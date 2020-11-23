У "Слузі народу" назвали умови повного локдауну в Україні

Уряд введе повний локдаун в Україні, якщо інші заходи не допоможуть зупинити зростання захворюваності на COVID-19.

Як сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" народний депутат від фракції "Слуга народу", представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, локдаун буде доречний, якщо добова кількість хворих досягне такого рівня, з яким не зможе впоратися система охорони здоров'я.

"Постійно ці цифри називаються, остання, яку озвучив міністр охорони здоров'я, – це 30 тисяч. Хоча це, на мою думку, дуже найвищий показник захворюваності", – зазначив він.

За словами Мокана, наразі мета карантину вихідного дня не досягнута.

"Мова йде про те, що зараз збільшується ліжковий фонд, збільшуються потужності системи охорони здоров'я. Але, з усім тим, кількість госпіталізацій зростає. Мета карантину вихідного дня – стабілізувати це зростання. Але якщо через деякий час кількість хворих і госпіталізацій значно зросте, опція повного локдауну повинна розглядатися", – підкреслив нардеп.

Нагадаємо, три джерела в урядових колах підтвердили OBOZREVATEL, що в Україні найближчим часом можливе введення повного локдауну для стримування епідемії. Про це нібито вже попередили мерів міст, однак точну дату посилення карантину ніхто не озвучив.

Відповідно до інформації джерел, є два варіанти термінів введення локдауну в нашій країні: з 20-25 грудня й до другої половини січня, або раніше. При цьому критичне число приросту нових хворих на добу називається нижче, ніж у глави МОЗ – 20-22 тис.

Раніше OBOZREVATEL писав, що таке локдаун та які умови його введення.