У "Слузі народу" натякнули на продовження карантину вихідного дня
У Верховній Раді наступного тижня заслухають звіт за підсумками карантину вихідного дня
Якщо буде вирішено ввести повний локдаун, то нардепи дізнаються про це за сім днів
Водночас глава фракції СН вважає, що поки передумов для цього немає
Карантин вихідного дня можуть скоригувати і продовжити, якщо виявиться, що він був неефективним.
Під час спілкування з журналістами 28 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що доповідь за підсумками обмежувальних заходів у Верховній Раді заслухають наступного тижня, передає "Інтерфакс-Україна".
"Наступного тижня будемо слухати доповідь, чи спрацювало це й наскільки, тобто будемо робити якийсь ретроспективний аналіз цієї ініціативи. Якщо не спрацювало, будемо коригувати", – сказав Арахамія.
Водночас глава фракції зазначив, що поки немає передумов для введення повного локдауну.
"Станом на зараз у нас достатньо ліжко-місць, і немає зараз ніяких передумов для негайного введення локдауну", – підкреслив Арахамія.
За його словами, в Раді дізнаються за сім днів, якщо буде рішення про введення більш жорстких обмежень. За цей час у парламенті повинні підготувати необхідні для цього законодавчі ініціативи.
Зазначимо, що багато лікарів і українці виступають за введення повного локдауну.
За словами медиків, посилювати обмеження варто ще до карантину вихідного дня, оскільки ціна зволікання – 200 смертей на добу. Однак зробити це ніколи не пізно.
Після ще одного рекорду щодо добового приросту хворих українці засумнівалися в ефективності карантину вихідного дня і закликали ввести локдаун. Такі заходи підтримала і більшість опитаних громадян.
Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов упевнено заявив, що з 30 листопада до 6 грудня вводити більш жорсткі обмеження не будуть. Зі свого боку в Офісі президента заявили, що рішення ухвалюватиметься після 28 – 29 листопада.
Як повідомляв OBOZREVATEL, під час наради голів фракцій Верховної Ради обговорювалося питання введення локдауну. Парламентарії зауважили, що це чутливе питання і вони чекають на конкретні дати від уряду.