У Слов'янську жінці влаштували цькування в маршрутці через українську мову. Відео

У Слов'янську (Донецька область) в одній з міських маршруток трапився скандал. Там влаштували цькування жінці, яка українською мовою зробила зауваження одному з пасажирів за неправильне носіння маски.

Відповідне відео опублікували на Telegram-каналі donetchanyn. "Слов'янськ. Жінка зробила зауваження бидлану, який неправильно носить маску в автобусі. Тут же вата проявила себе і заагрилася на українську мову, називаючи її "телячою мовою". Здається, вони сумують за часами "руцького міра". Було б непогано цим же автобусом відправити їх в один кінець рейсом на "динири", – обурився автор допису (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як дві особливо агресивні жінки вступають в суперчку з україномовною пасажиркою.

"Ми вже на таких надивилися, он, довели країну незрозуміло до чого. "Громадська діячка"! Приїхали до нас сюди, до нашого сходу, життя від вас немає! Шо я, бл*, кажу, так!" – викрикнула одна з них.

На це жертва нападок спокійно відповіла українською мовою, що живе в місті Слов'янську й навіть народилася там.

"У Слов'янську?! Так давай балакай по-слов'янськи. "Громадська діячка" тут стоїть! Задовбали такі "діячки"! Воно й видно, шо ти "в Слов'янську народилася". У нас в Слов'янську нормальні люди всі, адекватні. А не як ти тут стоїш!" – продовжила кричати на всю маршрутку українофобка.

Україномовна пасажирка припинила спіч опонентки, зазначивши, що та веде себе ненормально. Перед виходом з транспорту розлючена жінка викрикнула: "Зі своїми мовами вже задовбали, вже не знаєш, якою мовою говорити!".

Однак на цьому конфлікт не вичерпався. Адже до жінки, яка знімала те, що відбувається на відео, підскочив чоловік і почав з матами сіпати її за руки, намагаючись виштовхнути з маршрутки.

"Покажи документи! Хто ти така взагалі? На якій підставі ти знімаєш? Вийшла звідси, на х*й", – образив жінку агресивний чоловік.

Вона, зі свого боку, зажадала від нього прибрати руки і фільтрувати розмову. Зрештою жінка все ж вийшла з транспортного засобу, оскільки доїхала до своєї зупинки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в маршрутці на Рівненщині спалахнув скандал через сепаратистські висловлювання двох пенсіонерок. Зокрема, вони хибно звинуватили Україну в нападі на Росію і закликали віддати окупантам Луганськ.