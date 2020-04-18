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18 квітня • оновлено в 20:17
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/ Суспільство

У СІЗО України з'являться платні VIP-камери: озвучені подробиці

2.4т
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Міністерство юстиції вирішило зробити у слідчих ізоляторах платні камери підвищеного комфорту.

Про це повідомив у Facebook глава відомства Денис Малюська, пояснивши таке рішення бажанням зібрати гроші на реформу інфраструктури міністерства, оскільки в бюджеті не вистачає коштів на це.

"Ми зробимо платні камери підвищеного комфорту у слідчих ізоляторах", – заявив він.

Малюська зазначив, що ходять чутки, ніби зручніші камери дають в'язням за хабарі. Він же має намір домогтися, щоб ці гроші офіційно потрапляли у спецфонд для оплати ремонту в інших камерах.

Постанову про введення таких камер Кабмін може ухвалити вже 22 квітня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Офісі президента у зв'язку зі спалахом COVID-19 виступили за амністію в'язнів, що відбувають покарання за незначні злочини.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Денис Малюська
Місце
Україна
Тег
Міністерство юстиції України
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Gosteva Inna
Gosteva Inna
о господи откуда ж у нас столько идиотов
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Для себя место готовит ))
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да что все комменты трут? В последнем вообще ни на кого из политиков даже намека не было, только обоснованное предположение как оно будет у нас на самом деле. Вспомните потом мои слова.
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