У СІЗО України з'являться платні VIP-камери: озвучені подробиці

Міністерство юстиції вирішило зробити у слідчих ізоляторах платні камери підвищеного комфорту.

Про це повідомив у Facebook глава відомства Денис Малюська, пояснивши таке рішення бажанням зібрати гроші на реформу інфраструктури міністерства, оскільки в бюджеті не вистачає коштів на це.

"Ми зробимо платні камери підвищеного комфорту у слідчих ізоляторах", – заявив він.

Малюська зазначив, що ходять чутки, ніби зручніші камери дають в'язням за хабарі. Він же має намір домогтися, щоб ці гроші офіційно потрапляли у спецфонд для оплати ремонту в інших камерах.

Постанову про введення таких камер Кабмін може ухвалити вже 22 квітня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Офісі президента у зв'язку зі спалахом COVID-19 виступили за амністію в'язнів, що відбувають покарання за незначні злочини.

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