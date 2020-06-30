У сімох областях України не виявили нових випадків COVID-19

Станом на ранок 30 червня у сімох регіонах України офіційно не зафіксовано жодного нового випадку зараження коронавірусом та смертей від нього.

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Про це свідчить статистика на сайті Ради національної безпеки та оборони. Мова йде про Житомирську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Черкаську, Донецьку, Херсонську та Луганську області.

Втім, імовірно, Житомирська, Дніпропетровська, Донецька, Херсонська та Луганська області просто не встигли надати актуальну статистику після вихідних днів, адже ніякої інформації немає і щодо одужалих в цих регіонах.

Що стосується Кіровоградської та Черкаської областей, то там за добу одужали один та четверо пацієнтів відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 29 червня в Україні було п'ять областей із нульовим показником захворюваності: Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Херсонська і Черкаська області. При цьому зміни у статистиці були помітні лише на Кіровоградщині – там було зафіксовано чотири летальних випадки.