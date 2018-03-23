У школу за пропискою: що робити сім'ям, які знімають житло

З нового навчального року в перший клас прийматимуть за місцем реєстрації. Сім'ям, котрі орендують житло, доведеться потрудитися зі збором документів.

Про це розповів юрист громадської організації "Батьки СОС" Роман Бондаренко, передає "Gazeta.ua".

За його словами, якщо батьки знімають квартиру, для підтвердження місця проживання дитини вони повинні подати в школу договір оренди житла.

"Його слід нотаріально завірити або належним чином зареєструвати в ЖЕКові", - додав він.

При цьому зарахування будуть проводити у дві хвилі. Для першокласників, які живуть на території обслуговування школи, не проводитимуть конкурсний відбір. Їх прийматимуть до навчального закладу в першу чергу.

У другу хвилю на вільні місця зарахують дітей, які не закріплені за школою. Перевагу матимуть учні, брати чи сестри яких уже навчаються тут. У першу чергу беруть дітей працівників школи і старших за віком дітей.

Як повідомляв "Обозреватель", із 2018 року в Україні кардинально змінилися правила прийому дітей до першого класу - якщо раніше головними критеріями для спеціалізованих загальноосвітніх установ були результати конкурсу, то тепер пріоритет буде мати адресп прописки майбутнього школяра.