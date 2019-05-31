Скандал через загиблого хлопчика в Києві: в школі відповіли на звинувачення

У спеціалізованій школі "Еллада" №94 у Києві керівництво закладу заборонило вішати на стіні класу колаж із фотографіями в пам'ять про загиблого учня. Директорка говорить, що сталося непорозуміння.

Про це керівниці школи Вікторія Кузьменко розповіла в коментарі OBOZREVATEL, за її словами, вчителька і мати загиблого Сергія Петрука – Юлія просто неправильно зрозуміли один одного.

"Коли на сороковини мама Сергія спілкувалася з його однокласниками, то і класний керівник, і самі діти зрозуміли так, що вона просить зробити цей колаж їй в подарунок на пам'ять. Тому що у дітей були якісь фото зі спільних заходів, яких не було у мами. Однокласники погодилися і зробили цей колаж, більш того, вони написали невеличкі листи, як звернення до Сергія, де вони згадували найбільш світлі моменти з їхнього знайомства", – говорить Вікторія.

Однак, коли колаж був готовий, Юлія захотіла його повісити у класі, як пам'ять про загиблого Сергійка.

"Вийшло якесь непорозуміння, коли мама прийшла, їй показали цей колаж, а вона запитує: "А де ви його повісите?". Класний керівник просто не була готова до цього запитання, бо вона вважала, що це подарунок мамі на пам'ять. Вона і сказала запитати у директора. Але, як виявилося, вона образилася і пішла навіть не забравши колаж", – розповіла директор.

Сергій Петрук покыічив життя самогубством декілька місяців тому

Кузьменко повідомила, що у той день Юлія до неї не заходила, а про саму історію з колажем дізналася вже від вчительки покійного Сергія. Директорка пояснює, що напевне б допомогла розібратися з цією ситуацією, хоча вважає, що дітям подібні заходи підуть не на користь.

"Я, чесно кажучи думаю, чи потрібно знов у дітей ворушити цю рану, яка, можливо, до кінця не загоїлася. Але якщо вже так трапилося, і діти самі погодилися на це, я сказала добре, якщо так вийшло. Але я вважаю, що може і не всі б батьки на це погодилися, щоб дітям це ворушити, щоб вони знову почали переживати. Це психологічна травма", – вважає вона.

Вікторія також спростувала попередні звинувачення в бік шкільного колективу у тому, що до загиблого хлопчика ставилися інакше через його погану поведінку, через що йому не давали грати у шкільних спектаклях і не попереджували про майбутні екскурсії, аби він не їхав з класом.

"Сергій був трохи непосидючим, трохи бешкетником, але це не перевищувало якихось звичайних рамок. Хлопчик дуже здібний, але чомусь не дуже любить навчатися. Він був добрий, трошки мрійник, але він приймав участь у класному житті, у всіх подіях. Сергій їздив з класом і в Канів, і в Софіївку та інші екскурсії були", – розповідає директорка, хоча допускає, що якісь екскурсії він і міг пропустити, як і багато інших дітей, адже ці заходи цілком добровільні.

"Але у спільних заходах він приймав участь, і у спектаклях, у січні місяці цього року вони ставили "Сорочинський ярмарок", він також виступав на сцені, я сама була у залі і дивилася", – сказала Кузьменко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року у спеціалізованій школі "Еллада" №94 учень восьмого класу вісім разів вдарив вчительку ножицями. Причиною агресії нібито стала незадовільна оцінка, яку поставила викладачка.

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