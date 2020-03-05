Як українці захищаються від коронавірусу: не пускають до садків і дезінфікують машини

Україна бореться з коронавірусом. Так, у школах Києва закуповують безконтактні градусники, в садках кварцують приміщення, в метро дезінфікують поручні, а наземний транспорт миють. А в Чернівцях уже думають про введення карантину в школах.

Що змінилося в Києві й інших містах України після першого випадку захворювання коронавірусом, – докладніше в матеріалі OBOZREVATEL.

У школах температуру міряють не всім

У школах Києва щоранку стали міряти температуру учням через загрозу коронавірусної інфекції, яку вже зафіксували у жителя Чернівецької області. А доступ до навчальних закладів обмежать. Про це сказав заступник мера Києва Валентин Мондрієвський.

Температурний скринінг у Шевченківському районі Фейсбук Департамент освіти КМДА

"Усі школи та садочки забезпечені всім необхідним, зокрема і термометрами", – каже заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

У Департаменті освіти OBOZREVATEL сказали, що в деяких школах Києва безконтактні градусники були закуплені ще перед початком навчального року, зокрема, в Шевченківському районі.

"Там проводять температурний скриніг. Дітей запрошують на перервах класами або групами. В інших районах досі спиртові градусники. Зараз районні управління освіти закуповують безконтактні. Від ртутних ми відмовилися ще кілька років тому", – кажуть у Департаменті.

Температурний скринінг у Шевченківському районі Фейсбук Департамент освіти КМДА

Правда, в учнів зі шкіл Березняків, Академмістечка і Святошина, з якими поспілкувався OBOZREVATEL, питання про градусники викликало подив.

"А що таке скринінг? Не було такого", – сказав нам п'ятикласник однієї зі шкіл Академмістечка Володимир.

Також у мерії Києва нам сказали, що школи забезпечені дезінфікуючими засобами, а у садочках вчать активно ними користуватися малюків.

До садків завезли дезінфікуючі засоби Фейсбук Департаменту освіти КМДА

Школярі кажуть, що не бачили дезінфікуючих засобів у туалетах. "Я бачив у Фейсбук фото з дезінфікуючими засобами в нашій школі. Але в туалетах їх немає", – розповів учень однієї зі шкіл на Березняках Антон.

За словами Валентина Мондрієвського, в дитячих садах столиці проводять кварцування груп після того, як діти йдуть, а батьків малюків наполегливо просять не водити своїх чад у дитячий заклад при найменших ознаках ГРВІ або застуди.

У садку на Русанівці, як нам розповіла мама однієї з малят, усім щодня міряють температуру, і це не пов'язано з коронавірусом.

У школах проводять бесіди про небезпеку коронавірусу Фейсбук Департаменту освіти КМДА

"У групі 16 термометрів, за кількістю дітей, і всім дітям вимірюють температуру. Правда, градусники ртутні. Але коли у нашої доньки було 37, нас відправили додому, хоча ознак захворювання не було. А до вечора дитина розхворілася, і ми просиділи три тижні вдома", – розповідає мама дівчинки Олена Гордієнко.

За її словами, кварцування груп, дійсно проводять, а дітей із різних груп намагаються тримати окремо, щоб різновікові вихованці не перетиналися. Миючі засоби в групах також є.

Відзначимо, що в столиці працює цілодобова гаряча лінія "Порада лікаря по телефону", куди можна зателефонувати в разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу. На неї кияни можуть звертатися за телефоном 15-83 зі стаціонарного телефону (безкоштовно) і 044-235-01-01 – з мобільного (згідно з тарифами мобільного оператора).

Дітей вчать часто мити руки Фейсбук Департаменту освіти КМДА

Профілактичних заходів щодо запобігання вірусним інфекціям вживають в установах освіти та інших міст. Наприклад, у Харкові, за словами директора Департаменту освіти міста Ольги Деменко, в садках обов'язково проводять ранкові огляди.

"Якщо у дитини виявили ознаки хвороби, підвищення температури, батькам рекомендують залишати дітей удома. У школах, де небагато дітей, працюють медсестри, а де навчаються 900 осіб і більше, введені додаткові ставки лікарів. Так що всі дитячі сади і школи – з медсестрами, а великі школи – з лікарями", – говорить Деменко.

За її словами, щодня районні управління освіти передають у мерію інформацію про відвідуваність і захворюваність дітей.

Миють транспорт

Громадський транспорт перед виїздом у рейс зараз миють спеціальними засобами. Про це OBOZREVATEL сказали в Департаменті транспорту КМДА.

"Вологе прибирання миючими засобами в комунальному наземному транспорті столиці здійснюють щодня перед виїздом. Зовні транспорт миють раз на тиждень залежно від рівня його забруднення", – пояснюють у Департаменті.

Столичний громадський транспорт тепер ретельно миють Фейсбук КП Київпастранс

У період підвищення епідемічної захворюваності на грип та ГРВІ, для обробки поручнів салонів, дверей, вікон, ручок пасажирських сидінь та підлоги додатково застосовуються дезінфекційні засоби.

Що стосується водіїв, кондукторів, їм обіцяють видати маски в разі підвищення епідемічної захворюваності населення на грип та ГРВІ.

Фейсбук КП Київпастранс

"Правда, костюми були малярні, з "Епіцентру". Пофотографувались і зняли. Мені це нагадало 1986-й, коли всі боялися заразитися радіацією, і мити транспорт виходили тільки добровольці", – сміється один із водіїв.

Але не тільки в столиці вживають таких заходів. У Харкові двічі в день буде проводитися дезінфекція громадського транспорту і метро. Про це повідомила заступниця Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

Тролейбуси в Чернівцях стали мити Фото: пресслужба міськради Чернівців

У Чернівцях, за словами Володимира Середюка, заступника міського голови, також дезінфікують весь громадський транспорт, щоб уникнути поширення коронавірусу.

"Тролейбуси вже почали дезінфікувати. Це роблять, коли вони завершують маршрут. Також кондукторам та водіям роздають марлеві пов'язки на кінцевій станції", – розповів начальник Чернівецького тролейбусного управління Михайло Олексюк.

У місцевій мерії запевняють, що на пунктах пропуску "Порубне" і "Мамалига" міряють температуру тим, у кого є ознаки ГРВІ. Також це роблять на залізничному вокзалі. Людей з високою температурою ізолюють до приїзду швидкої.

Для прийому та лікування інфікованих коронавірусом у Чернівцях готові два медичні заклади – інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні та військовий госпіталь.

Також у Чернівцях уже думають не вводити карантин у школах. За словами міського голови Олексія Кспрука, таку рекомендацію їм дав МОЗ, тому вони зараз збирають комісію, яка повинна ухвалити рішення.

У супермаркетах

У великих супермаркетах, зацікавлених у клієнтах, також вживають заходів профілактики.

"Ми розмістили в ТРЦ рекомендації з гігієни (таблички з інформацією про профілактику короновірусу та інших вірусних захворювань). Знаю, що багато хто зараз розробляють якісь правила профілактики захворювання. У нас у ТРЦ є постійно діючий медпункт. Тут відвідувачі можуть виміряти температуру й отримати першу медичну допомогу в разі потреби", – говорить керуючий директор ТРЦ Dream Town Роман Ємець.

У супермаркетах

За його словами, в ТРЦ також санвузли обладнані автоматичними кранами і сушарками (руки, ручки і т.д).

"А дезінфекцію ми проводимо в штатному режимі. І, звичайно ж, у нас у колективі є жорстке правило "хворіємо вдома". Що стосується масок, ми їх співробітникам не роздаємо, адже вони потрібні хворим людям", – говорить Ємець.

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