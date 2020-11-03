У середу дощі накриють частину України: де чекати на опади

Погода в Україні в середу, 4 листопада, буде загалом сухою і сонячною, за винятком деяких регіонів.

Як повідомляється на сайті Українського гідрометцентру, вітер очікується змінних напрямків 3-8 м/с, на півдні – північно-східний 7-12 м/с.

Дощі підуть тільки в західних областях, на решті території опадів не буде. Вранці та вночі місцями тумани.

Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 7 тепла; вдень +7+12, на півдні та сході 13-16 градусів.

У Києві без опадів, вночі +3+5, вдень 9-11 тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко спрогнозувала дощі 5 листопада також в північних областях.