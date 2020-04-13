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13 квітня • оновлено в 06:19
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У селі на Буковині трапився спалах COVID-19 без симптомів: вірус мутував

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У селі Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області зафіксовано спалах коронавірусної інфекції, у багатьох випадках – без симптомів.

Про це повідомляє Сокирянська районна державна адміністрація. Підтверджено мінімум 8 випадків зараження і ще 3 людини – з підозрою на COVID-19.

Раніше в цьому селі померла місцева мешканка від коронавірусної інфекції. Як виявилося, у неї було багато контактних осіб, що викликало швидке поширення COVID-19. У свою чергу медики зазначають, що вірус мутував, вже відомі безсимптомні прояви хвороби, як у випадку з жінкою.

У селі на Буковині трапився спалах COVID-19 без симптомів

У селі на Буковині трапився спалах COVID-19 без симптомів

5 канал

"Дочі інфіковані з села Ломачинці лікувалися вдома від ГРВІ під дистанційними установками сімейних лікарів Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Новодністровськ, які не запідозрили коронавірус і не запропонували здати відповідні аналізи", – додали в РДА.

За результатами районної комісії була розглянута можливість запровадження особливого режиму з обмеженим в'їздом і виїздом у с. Ломачинці.

Раніше OBOZREVATEL писав про випадок безсимптомного захворювання в Україні. У жінки був лише один симптом – втома.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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