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6 червня • оновлено в 18:36
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У селі на Буковині коронавірус спалахнув з новою силою: всі аналізи позитивні

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У селі Чорнівка Новоселицького району Чернівецької області зафіксовано масштабний спалах коронавірусу.

Про це в Facebook в суботу, 6 червня, повідомив сільський голова Георгій Бота. За його словами, всі жителі, які напередодні здали аналізи на COVID-19, виявилися інфікованими. При цьому кількість заражених він не уточнив.

"Сьогодні ми повинні, як ніколи, бути дружними, організованими, сильними духом і зробити все, щоб зупинити подальше поширення коронавірусу в нашому селі! Ситуація складна! На кожному кроці підстерігає небезпека, можна заразитися COVID-19.

Всі аналізи, які були зроблені напередодні – позитивні. Хворих багато. Двоє знаходяться в лікарні, решта лікуються амбулаторно! Кілька сімей на самоізоляції!" – розповів він, закликавши до максимальної самоізоляції.

Як писав OBOZREVATEL, станом на 6 червня на Буковині зафіксовано понад 3,5 тисячі випадків зараження COVID-19. По всій Україні захворіли понад 26,5 тисяч осіб.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
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