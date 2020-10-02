У СБУвця на Харківщині знайшли арсенал зброї та наркотики. Фото

У співробітника харківського управління СБУ знайшли автомат, боєприпаси, гранати та амфетамін, які зберігалися незаконно.

Я повідомила пресслужба ДБР, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, повідомили про підозру співробітнику. Зокрема, за даними досудового розслідування, підозрюваний без жодних дозволів зберігав удома автомат "АКС-74", понад 3 тисячі патронів калібру 5.45 мм, дві гранати Ф-1 та вибухову речовину метальної дії. Крім того, під час санкціонованого обшуку у його помешканні виявили психотропну речовину – амфетамін загальною масою понад 12 грамів.

"Співробітник СБУ підозрюється у зберіганні вогнепальної зброї та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу та у придбанні та зберіганні психотропних речовин без мети збуту (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років", – повідомили в ДБР.

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