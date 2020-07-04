У Росії заявили про зрив "нормандського формату" щодо статусу Донбасу: звинуватили Київ

У Берліні не вдалося домовитися з питання особливого статусу окупованого Донбасу. Москва звинуватила в цьому Київ.

Про це повідомив заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак, передає ТАСС..

За словами Козака, він "не наважиться" заявити, що "є прорив". Він розповів, що "відбулася складна грунтовна розмова з усіх аспектів врегулювання конфлікту відповідно до мінських угод".

Як заявив він, знадобилося "достатньо часу", щоб "з'ясувати позицію" Києва по відношенню до мінських домовленостей. Він зазначив, що "з Києва звучать найрізноманітніші інтерпретації" на цю тему.

При цьому "не вдалося отримати від України чіткої,, виразної відповіді щодо того, коли буде підготовлений документ щодо поправок до Конституції в частині децентралізації", заявив він.

Козак зазначив, що в Україні пропонували замість особливого статусу "скористатися результатами децентралізації", ось тільки її "ще ніхто не бачив – ні українські громадяни, ні жителі Донбасу", так що "ніхто не розуміє про що йде мова".

Учасники зустрічі в Берліні спробували визначити тимчасові рамки проведення нового саміту "на вищому рівні", але "про це говорити поки дуже-дуже рано".

"Перед цим" необхідно виконати в повному обсязі – а це величезний обсяг роботи, перш за все, з боку України – ті рішення, які були прийняті на саміті 9 грудня", – сказав Козак.

За його словами, Київ має розробити та узгодити з Донбасом "десятки різних законів".

На його думку, "європейські партнери намагаються демонструвати об'єктивність".

"Остаточний фінальний документ ми домовилися, оскільки його не вдалося узгодити в деталях, доузгодити в телефонному режимі", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 липня в Берліні стартувала зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату" (України, Росії, Німеччини та Франції) з питання врегулювання ситуації на Донбасі.

Українську делегацію на зустрічі очолив віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, також в неї увійшов глава Офісу президента Андрій Єрмак.