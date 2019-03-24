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У Росії визнали нікчемність Кримського моста

1.5тЧитати матеріал російською

У Росії визнали, що Кримський міст не зміг сприяти зниженню цін в Криму – вартість продуктів на окупованому півострові продовжує зростати.

Це підтвердив доцент кафедри економічної безпеки РАНХиГС Павло Грибов, передає "Дні.ру". Експерт фактично визнає, що відкриття автотраси по Кримському мосту проблему вирішити не змогло.

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За даними Кримстата, за рік продукти на півострові подорожчали на 8,8%. Найбільше зросли ціни на цукор (28%), яйця (21%), а також м'ясо і птицю (15%).

При цьому найзначніше зростання цін було відзначено саме в червні – через місяць після відкриття Кримського моста. Інший стрибок зафіксований через півроку після запуску Кримського моста – в січні поточного року.

Тепер експерти сподіваються, що стабілізувати ціни в Криму допоможе відкриття залізничної частини Кримського моста.

Кримський міст визнаний марним

Кримський міст визнаний марним

Twitter RoksolanaToday & Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кримчан розлютили дії окупантів на Керченському мосту. Вони поскаржилися на огляди.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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