У Рівному вирішили відкласти введення карантину вихідного дня
Мер Рівного Володимир Хомко вирішив почекати з введенням у місті карантину вихідного дня.
Як сказав він у коментарі виданню "7 днів", спочатку в Рівненській облдержадміністрації має відбутися селекторна нарада (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Після того проведемо в понеділок свою комісію (з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, – ред.), і тоді вже ухвалимо рішення щодо цього", – зазначив Хомко.
Так, у найближчу суботу і неділю – 14-15 листопада – карантин вихідного дня у Рівному не запроваджуватимуть.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабінет міністрів України ухвалив рішення ввести карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада.
Мер Львова Андрій Садовий назвав карантин вихідного дня дурістю і заявив, що Львів не буде виконувати рішення Кабміну про його впровадження.
Влада Слов'янська Донецької області також вирішила не виконувати рішення уряду про введення карантину вихідного дня.