У Рівному вирішили відкласти введення карантину вихідного дня

Мер Рівного Володимир Хомко вирішив почекати з введенням у місті карантину вихідного дня.

Як сказав він у коментарі виданню "7 днів", спочатку в Рівненській облдержадміністрації має відбутися селекторна нарада (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Після того проведемо в понеділок свою комісію (з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, – ред.), і тоді вже ухвалимо рішення щодо цього", – зазначив Хомко.

Так, у найближчу суботу і неділю – 14-15 листопада – карантин вихідного дня у Рівному не запроваджуватимуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL: