У Рівному п'яний поліцейський підрізав депутата і намагався втекти

Сьогодні вранці в Рівному сталася ДТП з депутатом міськради і співробітником поліції.

Як повідомляє Rivne Media, автомобіль марки Volkswagen T4 підрізав інший автомобіль, який у результаті отримав механічні пошкодження.

"Віз дітей в школу і мене сильно підрізав автобус. Патрульні дуже довго оформляли ДТП - цілих три з половиною години. Питали, де працює винуватець ДТП - той не зізнався", - розповів депутат міськради Роман Стасюк.

Після аварії винуватець спробував втекти і заїхав на заправку, де його і зупинили патрульні за порушення правил дорожнього руху. Водія також перевірили на вміст алкоголю у крові.

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"Тільки після цього патрульним стало відомо, що саме цей водій спровокував ДТП неподалік і зник із місця події", - зазначає видання.

За словами спікера патрульної поліції Рівного Оксани Юрченко, тест на вміст алкоголю у крові показав 0,66 проміле, що в три рази перевищує допустиме значення. Поліцейський не погодився з результатом і пройшов повторний тест у центрі психічного здоров'я. Результат виявився ще більшим - 0,75 проміле.

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У прес-службі ГУ НП у Рівненській області підтвердили, що винуватець ДТП є правоохоронцем. Призначена службова перевірка, за результатами якої буде прийнято рішення про подальшу його роботу в правоохоронних органах.

За фактом події порушено провадження за трьома статтями КоАП: ст. 124 - вчинення ДТП, ст. 122 ч. 4 - залишення місця ДТП і ст. 130 - керування у стані алкогольного сп'яніння. Згідно санкції статті, винуватцю загрожує штраф в розмірі п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 грн). Або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб, а також за водіння у нетверезому вигляді - позбавлення водійського посвідчення на рік і штраф від 10,2 тис. грн.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Києві сталася ДТП з авто поліції з кортежу Порошенка.