Головна Новини
20 вересня • оновлено в 22:03
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У Рівному провчили маршрутників, які відмовляють учасникам АТО: відео

5.3т Читати матеріал російською

У Рівному провчили маршрутників, які відмовляються перевозити учасників АТО на Донбасі.

Відповідне відео опублікувало UA:Рівне (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ми повинні відреагувати, бо цього відбуватися не повинно", – заявив начальник управління інфраструктури Рівненської ОДА Федір Місюра, який також брав участь в АТО. Він один із "кіборгів" і свого часу отримав на Донбасі важке поранення.

Новини
"І що, що загинув": маршрутник публічно принизив матір воїна АТО
У Рівному провчили маршрутників, які відмовляють військовим

У Рівному провчили маршрутників, які відмовляють військовим

Скріншот з відео

Так, Місюра побачив відео, на якому маршрутник відмовився зупинитися на прохання військового, і приїхав на ту ж зупинку, яка потрапила в кадр, щоб вирішити ситуацію.

Кілька маршруток, побачивши людину у військовій формі, зупинилися. Інші автобуси один за іншим промчали повз.

Місюра зафіксував номерні знаки всіх маршруток і приїхав на австостанцію, де поговорив із кожним із водіїв. Всі вони були запрошені "на килим" в ОДА.

У Рівному провчили маршрутників, які відмовляють учасникам АТО

У Рівному провчили маршрутників, які відмовляють учасникам АТО

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві водій маршрутки відмовився перевозити ветерана АТО, не пояснивши причину.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "АТО на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
АТО на Донбасі
Місце
Україна Рівне
Тег
водій маршрутки
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
6
8
Смішно
28
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Во всех странах мира простые люди ненавидят и презирают карателей. Нет ничего позорней, чем быть майдановским нацистом.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Mak Alex
Mak Alex
Штуцер Лёва, болт,а ти хоч знаєш хто то чи що то - нацизм?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
А этот недобиток из ДАПа возместить расходы на извоз "котловых" освободителей не хочет? Кстати, а чего они у вас в камуфляже бродят? Пятый год дембель ещё не отгуляли?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Брендак Дмитро
Брендак Дмитро
Лазарев Ярослав, Тьі водитель, или перевізник??
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кор Павел
Кор Павел
Нехочат водили возить атошников
Показати коментар повністю
Відповісти
5
2

Блоги / думки

ads pixel