У Рівному провчили маршрутників, які відмовляють учасникам АТО: відео

У Рівному провчили маршрутників, які відмовляються перевозити учасників АТО на Донбасі.

Відповідне відео опублікувало UA:Рівне (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ми повинні відреагувати, бо цього відбуватися не повинно", – заявив начальник управління інфраструктури Рівненської ОДА Федір Місюра, який також брав участь в АТО. Він один із "кіборгів" і свого часу отримав на Донбасі важке поранення.

У Рівному провчили маршрутників, які відмовляють військовим Скріншот з відео

Так, Місюра побачив відео, на якому маршрутник відмовився зупинитися на прохання військового, і приїхав на ту ж зупинку, яка потрапила в кадр, щоб вирішити ситуацію.

Кілька маршруток, побачивши людину у військовій формі, зупинилися. Інші автобуси один за іншим промчали повз.

Місюра зафіксував номерні знаки всіх маршруток і приїхав на австостанцію, де поговорив із кожним із водіїв. Всі вони були запрошені "на килим" в ОДА.

У Рівному провчили маршрутників, які відмовляють учасникам АТО Скріншот з відео

У Рівному попустили перевізників, які не захотіли перевозити учасників АТО, норма. pic.twitter.com/uMgf0afN3B - 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_ יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@ herooftheday10) September 19, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві водій маршрутки відмовився перевозити ветерана АТО, не пояснивши причину.

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