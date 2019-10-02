У Раді помітили журналістів із Росії: розгорівся скандал

У середу, 2 жовтня, в кулуарах Верховної Ради України помітили російських журналістів.

Про кричущий випадок написав у Facebook їх український колега Олександр Трохимчук.

"У кулуарах парламенту безперешкодно тусять російські журналісти. Причому не приховують цього. Причому поводяться часом відверто нахабно. Питання: а навіщо вони тут і чому їх акредитували?" – обурився він.

У Раді помітили журналістів з Росії

У коментарях керівниця пресслужби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк підтвердила, що в Раді дійсно були росіяни.

"Немає заборони на акредитацію іноземних журналістів. Звертайтеся в СБУ", – написала вона.

"Прошу не перекручувати мої слова – не нами встановлений вхід у будівлі парламенту за документами, що засвідчують особу. По-друге, ми виконавці. Будуть інші рішення щодо акредитації – з радістю виконаємо. Можу відзначити, що вже акредитовано 2300 представників медіа за два місяці. Якщо журналісти самі не будуть впливати на процес акредитації, скоро і вам не буде місця – не буде чимось дихати. Активно приєднуйтесь через співпрацю з профільними комітетами. А ми підтримаємо", – додала Кармалюк.

При цьому, вона уточнила, що жодний росЗМІ не було акредитовано. У Раді, за словами Кармалюк, були росіяни тільки під прапором ВВС і The Washington Post.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські пропагандисти телеканалу НТВ зняли сюжет про Україну, приїхавши в Одесу і Київ.

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