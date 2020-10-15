У п'ятницю на частину України чекає дощова і хмарна погода. Карта

Погода в Україні в п'ятницю, 16 жовтня, буде теплою, але хмарною. У деяких регіонах підуть дощі.

Вітер на заході й півночі південно-західний, 5-10 м/с, на решті території країни – південно-західний 7-12 м/с, повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Дощі очікуються в західних, північних, Полтавській і Харківській областях. На решті території опади не прогнозуються.

Температура повітря вночі в західних областях опуститься до 4-9 градусів, удень – від 8 до 13 тепла. На півночі вночі – +7...+12, удень – +12...+17. Загалом по країні вночі від 9 до 14 тепла, удень – +18...+23.

У Києві в п'ятницю прогнозують опади, вночі – 10-12 тепла, удень – до 15 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко попередила про похолодання в Україні в суботу. Температура повітря опуститься до 12 градусів.