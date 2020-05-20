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20 травня • оновлено в 19:46
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У психлікарні на Волині трапився спалах COVID-19

2.3т
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У психіатричній лікарні, що в селищі Олика Ківерцівського району Волинської області, трапився спалах COVID-19.

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Там за минулу добу виявили 23 випадки захворювання на коронавірус серед пацієнтів і медиків. Про це розповіла заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак під час брифінгу 20 травня, який транслювала пресслужба ВОДА на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За минулу добу ми підтвердили 41 випадок (в області. – Ред.), найбільше – у Ківерцівському районі, а саме в Олиці. Це – 23 особи із психіатричної лікарні: сім медичних працівників та 16 пацієнтів. Та ще один просто випадок, теж у Ківерцівському районі", – заявила вона.

У психлікарні на Волині трапився спалах COVID-19. Ілюстрація

У психлікарні на Волині трапився спалах COVID-19. Ілюстрація

Загалом на території області станом на 20 травня було зафіксовано 676 випадків захворювання на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 20 травня в Україні було офіційно підтверджено 19 230 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Луцьк
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Суспільство

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