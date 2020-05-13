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14 травня • оновлено в 17:24
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У прокуратурі Івано-Франківської області – спалах COVID-19

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У дев'яти працівників прокуратури Івано-Франківської області виявили коронавірус COVID-19.

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Про це під час брифінгу 13 травня розповів голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів, відповідаючи на запитання журналіста (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, зараз на Івано-Франківщині масово перевіряють на COVID-19 представників правоохоронних органів, медиків.

У прокуратурі Івано-Франківської області – спалах COVID-19. Ілюстрація

У прокуратурі Івано-Франківської області – спалах COVID-19. Ілюстрація

"У результаті таких планових перевірок, які і надалі тривають, серед працівників прокуратури Івано-Франківської області встановлено дев'ять позитивно підтверджених випадків", – наголосив Федорів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на ранок 13 травня зареєстрували 16 425 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Івано-Франківськ
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
решили отдохнуть видать,акули зарплата идет,.пару недель на "самоизоляции",..тема для лопухов самэ тэ.
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Суспільство

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