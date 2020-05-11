Партія "Європейська Солідарність" вимагає від влади зупинити брутальні порушення конституційного права громадян на вільне пересування та негайно дати оцінку чиновникам, які, даючи незаконні розпорядження, силою утримують в Україні громадян, які мають законну роботу в країнах Європейського Союзу.

OBOZREVATEL приводить текст заяви:

"Партія "Європейська Солідарність" та п’ятий президент України Петро Порошенко в умовах війни та складних міжнародних обставинах доклали неймовірних зусиль, аби Україна отримала безвізовий режим з ЄС. Натомість влада Зеленського не лише хоче забрати в українців можливість вільно пересуватися Європою, а й повертає нас до найгірших радянських практик, коли громадянин вимушений був звертатися до чиновників за так званою виїзною візою – дозволом виїзду за кордон.

Партія "Європейська солідарність" eurosolidarity.org

Влада Зеленського "безвіз" замінила на "безвиїзд". Поки українці прагнуть, аби Україна невпинно наближалась до членства в Європейському Союзі, Зеленський вперто веде нас в СРСР.

Українці мають право працювати там, де вони знайдуть кращу роботу. Влада має стримувати міграцію створенням в Україні конкурентних робочих місць, належних умов праці, стимулами для бізнесу ліквідовувати тіньове працевлаштування. Однак влада у своїй типовій популістичній манері вважає, що для вирішення проблеми міграції треба просто закрити кордони.

Правова і економічно розвинена європейська країна, а не нові стіни і заборони, має бути найкращим стимулом для українців жити і працювати в Україні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, жодної заборони на виїзд сезонних робітників чи трудових мігрантів за кордон МЗС України не ухвалювало і такої заборони в принципі не існує. Але перед тим, як відкрити кордони, потрібно захистити права людей.

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