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9 лютого • оновлено в 03:16
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/ Суспільство

У Полтаві собаки відгризли голову чоловікові

14.4т
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У п'ятницю, 7 лютого, в селі Рокитне Полтавської області знайдено труп чоловіка без голови.

Як повідомили в Кременчуцькому відділі поліції, місцеві жителі викликали поліцію, так як пропав їхній сусід і вони не могли з ним зв'язатися.

Поліцейські почали пошуки зниклого і при огляді території в погребі свого приватного будинку виявили труп чоловіка. При цьому від тіла була відірвана голова. Слідів насильницької смерті не виявлено.

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Ілюстрація

Ілюстрація

У поліції припускають, що голову відгризли собаки. Тіло відправлено на судмедекспертизу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі Дніпропетровської області 6 лютого в квартирі виявили труп чоловіка. Рятувальникам довелося зламувати двері квартири, щоб дістати тіло.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Полтава
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К Денис
К Денис
"Найден труп без головы, следов насильственной смерти нет" примию обозу!! Статья года!!
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Аудиторе Ецио
Аудиторе Ецио
К Денис, все кроме заболеваний человека. Родственники обращаюсь к Вам! Подавайте жалобу к прокурору на отстранение и уголовную ответственность данных лиц. Это нарушение криминального кодекса Украины (там есть обозначение термина насильственной смерти). Если не действует, смело покупаем ремминг и сносим головушки этим лицам и прокурору (так как это по их мнению не насильственная смерть). Надо расследование, а вдруг его чья то собака загрызла. И надо найти собаку людоеда. Жертвы повторяться я гарантирую.
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1
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П А
П А
К Денис, "голову отгрызли собаки"!!!, Карл!!!
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3
Малахoв Егор
Малахoв Егор
Был бы в кастрюле не отгрызли бы.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Аудиторе Ецио, Да, ведро бы точно спасло, ну, по крайней мере от вирусов точно.
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Аудиторе Ецио
Аудиторе Ецио
Малахoв не пол головы а голову. То есть по шее. Кастрюля б не спасла. Разве ведро.
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