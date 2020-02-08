У Полтаві собаки відгризли голову чоловікові

У п'ятницю, 7 лютого, в селі Рокитне Полтавської області знайдено труп чоловіка без голови.

Як повідомили в Кременчуцькому відділі поліції, місцеві жителі викликали поліцію, так як пропав їхній сусід і вони не могли з ним зв'язатися.

Поліцейські почали пошуки зниклого і при огляді території в погребі свого приватного будинку виявили труп чоловіка. При цьому від тіла була відірвана голова. Слідів насильницької смерті не виявлено.

Ілюстрація

У поліції припускають, що голову відгризли собаки. Тіло відправлено на судмедекспертизу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі Дніпропетровської області 6 лютого в квартирі виявили труп чоловіка. Рятувальникам довелося зламувати двері квартири, щоб дістати тіло.

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