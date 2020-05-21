У Польщі змінили правила карантину для заробітчан: як в'їхати українцям

У Польщі відмінили обов'язковий 14-денний карантин для сезонних працівників.

Про це виданню RMF24 розповів міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф Ардановскі. За його словами, через пандемію виникла нестача сезонних працівників не тільки в Польщі, а й в інших країнах Європи. Через це міністерство вирішило піти на такі заходи.

"Ми до кінця не знаємо, якими будуть масштаби явища і скільки цих робітників з-за східного кордону приїде до Польщі", – зазначив він.

Він додав, що 14-денний карантин скасують тільки для тих людей, які будуть працювати на сільгосппідприємствах – для інших це зобов'язання зберігається.

Ян Кшиштоф Ардановскі

Також Ян Кшиштоф Ардановскі закликав безробітних поляков також підключатися до роботи зі збирання врожаю на фермах – так вийде уникнути дефіциту продуктів і підвищення цін в магазинах.

"Це елемент солідарності з фермерами, елемент збору тих врожаїв, які Провидіння дало нам, а також запобігання дефіциту продовольства, особливо цінного, і підвищення цін в магазинах", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні відновлять роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу, в тому числі, і з Польщею.

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