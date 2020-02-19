У Польщі повісився українець: перші подробиці

У Польщі повісився 34-річний українець. За кілька годин до самогубства його звільнили з роботи.

Про це повідомляє польське видання slupca.pl. Відзначається, що громадянин України працював в місті Гевартув. Тіло чоловіка знайшли 12 лютого в сараї, на ділянці, де знаходиться штаб-квартира компанії.

Прибулі поліцейські і лікар не виявили участі третіх осіб. Вони впевнені, що чоловік покінчив життя самогубством. Імовірно це відбулося з 11 на 12 лютого.

У Польщі повісився 34-річний українець

Причиною того, що українця звільнили з роботи, як пише видання, може бути його зловживання алкоголем. Там уточнили, що чоловіка в той вечір бачили в магазині – він купував алкоголь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Польщі помер працівник Василь Черней, у якого прямо на робочому місці погіршився стан здоров'я. Керівник фірми не надала йому допомоги, а вивезла труп до лісу.

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