Головна Новини
19 лютого • оновлено в 15:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У Польщі повісився українець: перші подробиці

958
Читати матеріал російською

У Польщі повісився 34-річний українець. За кілька годин до самогубства його звільнили з роботи.

Про це повідомляє польське видання slupca.pl. Відзначається, що громадянин України працював в місті Гевартув. Тіло чоловіка знайшли 12 лютого в сараї, на ділянці, де знаходиться штаб-квартира компанії.

Прибулі поліцейські і лікар не виявили участі третіх осіб. Вони впевнені, що чоловік покінчив життя самогубством. Імовірно це відбулося з 11 на 12 лютого.

У Польщі повісився 34-річний українець

У Польщі повісився 34-річний українець

Причиною того, що українця звільнили з роботи, як пише видання, може бути його зловживання алкоголем. Там уточнили, що чоловіка в той вечір бачили в магазині – він купував алкоголь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Польщі помер працівник Василь Черней, у якого прямо на робочому місці погіршився стан здоров'я. Керівник фірми не надала йому допомоги, а вивезла труп до лісу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Гліб Іванов
Місце
Польща
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
4
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги