У поліції попередили про нові санкції за порушення карантину вихідного дня

Протягом вихідних, 21 і 22 листопада, поліцейські будуть стежити за дотриманням вимог карантину вихідного дня і карати порушників.

Про це повідомило управління комунікації Національної поліції. В першу чергу правоохоронці будуть діяти превентивно.

За словами глави Нацполіціі України Ігоря Клименка, поліцейські тепер можуть не тільки складати адміністративні протоколи за порушення карантину, а й на місці виносити рішення щодо фізичних осіб, які перебувають в громадських будівлях або транспорті без одягнених масок або респіраторів.

Клименко уточнив, що порушникам спочатку будуть робити зауваження, і тільки в разі відмови дотримуватися правил складатимуть протоколи.

Він також нагадав, що поліцейські в суботу та неділю будуть проводити рейдові перевірки, щоб проконтролювати дотримання суб'єктами господарювання рішення Кабміну щодо карантину вихідного дня.

Клименко додав, що перебування в громадських місцях і в транспорті під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту тягне за собою накладення штрафу від 170 до 255 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за порушення карантину вихідного дня в Україні протягом 14 і 15 листопада поліція закрила більш 1,5 тисячі підприємств торгівлі, близько 800 закладів харчування, близько 30 нічних клубів і 20 спортзалів.