В одного із символів Революції Гідності Піаніста Майдану (Piano Extremist) згоріло орендоване житло – вогонь повністю знищив документи і багато цінних речей. Тепер музикант потребує допомоги земляків.

Нещастя трапилося уночі 31 березня. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Багато картин згоріли, паспорт, нотні записи… Площа даху приблизно 200 кв. м, а це шалені гроші на матеріали, не кажучи про вартість роботи. Я в розпачі. Це не якісь 6-7 тис. грн за оренду та комунальні, про які я писав", – зазначив чоловік.

У Піаніста Майдану згорів дім Facebook/Piano Extremist

Він підкреслив, що не дуже сподівається, що хтось допоможе, однак все ж звернувся із таким проханням до небайдужих.

"Принаймні спробую… Сьогодні зможу відновити електропостачання, щоб не мерзнути в ночі", – пише Piano Extremist у соціальній мережі.

Також у дописі він залишив посилання, за яким його можна підтримати фінансово.

У Піаніста Майдану згорів дім Facebook/Piano Extremist

У Піаніста Майдану згорів дім Facebook/Piano Extremist

У Піаніста Майдану згорів дім Facebook/Piano Extremist

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2016-го відомий з часів Революції Гідності музикант Piano Extremist відіграв невеликий концерт поблизу на той час ще Адміністрації президента України.

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