В одного із символів Революції Гідності Піаніста Майдану (Piano Extremist) згоріло орендоване житло – вогонь повністю знищив документи і багато цінних речей. Тепер музикант потребує допомоги земляків.
Нещастя трапилося уночі 31 березня. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
"Багато картин згоріли, паспорт, нотні записи… Площа даху приблизно 200 кв. м, а це шалені гроші на матеріали, не кажучи про вартість роботи. Я в розпачі. Це не якісь 6-7 тис. грн за оренду та комунальні, про які я писав", – зазначив чоловік.
У Піаніста Майдану згорів дім
Facebook/Piano Extremist
Він підкреслив, що не дуже сподівається, що хтось допоможе, однак все ж звернувся із таким проханням до небайдужих.
"Принаймні спробую… Сьогодні зможу відновити електропостачання, щоб не мерзнути в ночі", – пише Piano Extremist у соціальній мережі.
Також у дописі він залишив посилання, за яким його можна підтримати фінансово.
У Піаніста Майдану згорів дім
Facebook/Piano Extremist
У Піаніста Майдану згорів дім
Facebook/Piano Extremist
У Піаніста Майдану згорів дім
Facebook/Piano Extremist
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2016-го відомий з часів Революції Гідності музикант Piano Extremist відіграв невеликий концерт поблизу на той час ще Адміністрації президента України.
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