У Раді запропонували повернути георгіївську стрічку в життя українців: що несе в собі символ і яка доля чекає на законопроєкт

В Україні запропонували зняти заборону на носіння георгіївської стрічки. Такий законопроєкт №3457 напередодні 9 травня подали в парламент. Однак голосів за нього в Раді може не знайтися.

Заступник голови МВС Антон Геращенко, який був одним з ініціаторів заборони носіння цієї стрічки, сказав у коментарі OBOZREVATEL: "Як я розумію, георгіївська стрічка є символом російської агресії проти України. Я вважаю георгіївську стрічку символом пам'яті про подвиг наших солдатів і офіцерів під час Другої світової війни. Але в Росії це зробили символом агресії проти України. Саме в цьому сенс заборони".

Георгіївська стрічка стала символом агресії Росії проти України

"Думаю, що парламент навряд чи це ухвалить, тому що ситуація не змінилася. Вони досі використовують георгіївську стрічку як символ агресії", – наголосив Геращенко.

Також на розсудливість депутатів розраховує і глава комітету ВР з Євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. "Сподіваюся, що в парламенті є достатньо мудрих людей, які не дозволять повернутися до кремлівської інтерпретації історії. Сподіваюся, що цей проєкт не буде підтриманий у парламенті", – сказала OBOZREVATEL Климпуш-Цинцадзе.

Історик Станіслав Кульчицький вважає, що насправді георгіївська стрічка не просто символ ворожої держави Росії, але й ознака приналежності до цієї держави.

Георгієвська стрічка

"Георгіївська стрічка бере початок у Російській імперії, яка також пригнічувала Україну. Вона від Святого Георгія. Зараз ця стрічка – символ сучасної Росії, яка напала на Україну, і веде війну, яка триває вже довше, ніж Друга світова війна. Тому немає сенсу скасовувати заборону на її носіння", – каже історик.

Нагадаємо, заборона була ухвалена парламентом 16 травня 2017 року. За носіння стрічки передбачається штраф від 850 до 2550 грн, за повторне порушення протягом року штраф становить від 2550 грн до 5100 грн.

В Україні були випадки, коли поліція затримувала порушників і штрафувала їх.

Так в Івано-Франківській області у січні 2018 року п'ятьох білоруських туристів оштрафували за носіння георгіївської стрічки. Білоруси приїхали відпочивати в Буковель і повісили стрічку на лобове скло автомобіля. Їм довелося заплатити 2550 грн.

А 22 червня 2017 року у Дніпрі склали адмінпротокол за носіння стрічки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на автовокзалі "Видубичі" представники громадської організації С14 спалили заборонену в Україні символіку у вигляді георгіївської стрічки, що належала громадянам Росії.

Відповідні знімки опублікував на своїй сторінці в Facebook лідер руху Сергій Мазур, уточнивши, що виховна бесіда пройшла вдало.

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